Англія

Португалець розраховував на інше.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розчарований бездіяльністю керівництва МЮ на трансферному ринку. Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, Аморім не був повністю обізнаний про фінансові проблеми манкуніанського клубу, коли погодився обійняти посаду головного тренера команди.

Зараз, португальському фахівцю пояснили, що часи, коли щоліта витрачалося понад 200 мільйонів фунтів на придбання нових гравців, минули.