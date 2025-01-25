Англія

Манкуніанці теж хочуть поборотися за французького нападника лондонців.

Манчестер Юнайтед долучився до боротьби за центрального нападника Челсі Крістофера Нкунку, якого раніше пов'язували з Баварією, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що манкуніанці вийшли на прямий контакт із лондонцями з приводу потенційного трансферу 27-річного француза. МЮ має шанс досягти успіху в своїх спробах запросити Нкунку, адже варіант із його переїздом до Мюнхена досі не зазнав розвитку. Проте, спортдир Баварії Макс Еберль усе ще зацікавлений у такому переході.

За даними Плеттенберга, Манчестер Юнайтед і Челсі розглядали й можливість обміну гравця "синіх" на 20-річного аргентинського лівого вінгера "Червоних дияволів" Алехандро Гарначо, яким цікавився Наполі. Остаточного рішення щодо цього ще немає, але сторони обговорювали такий сценарій.

Портал transfermarkt як Гарначо, так і Нкунку оцінює в 50 млн євро. Аргентинець пов'язаний із МЮ контрактом до кінця червня 2028 року, тоді як француз із Челсі — до кінця червня 2029-го.

У сезоні-2024/25 Алехандро відзначився вісьмома голами та п'ятьма асистами в 33 матчах всіх турнірів, а на рахунку Крістофера 13 результативних ударів і чотири гольові передачі в 28 поєдинках.