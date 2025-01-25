Англія

На нас чекає центральний матч туру в АПЛ.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про майбутній матч з Манчестер Сіті в рамках 23-го туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "синіх".

"Перебуваючи в такій складній ситуації, Манчестер Сіті захоче показати, наскільки вони сильні. Не думаю, що існує хороший момент, щоб провести матч проти такого суперника.

Якщо говорити про їхній спад, то це нормально. Таке трапляється. Що ненормально, так це те, скільки років вони перемагали, вигравали трофеї. Якраз нормально проходити через такі моменти, як у них зараз. Безумовно, вони себе ще покажуть.

У мене прекрасні стосунки з Пепом Гвардіолою та Манчестер Сіті. Я завжди буду вдячний цьому клубу. Вони навіть зателефонували мені після звільнення з Парми. У нас фантастичні відносини з точки зору дружби. Пеп досить сильний у таких речах. Звичайно, як і будь-якій людині, йому потрібна підтримка в важкий момент.

Ми не боремося за перемогу в чемпіонаті. Якщо подивитися на грудень та січень, то зараз у нас важкий момент", — заявив Мареска.

Матч між Ман Сіті та Челсі відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.