Англія

Неоднозначний коментар італійського фахівця.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска вважає, що команда досягла прогресу за останні місяці.

У суботу "сині" поступилися на виїзді Манчестер Сіті (1:3). Лондонці перемогли лише одного разу в останніх семи зустрічах Прем'єр-ліги, тричі зігравши внічию і зазнавши трьох поразок. Незважаючи на це, італійський керманич бачить поліпшення в грі.

"Ми прогресуємо. Ми стали кращими, ніж місяць або два тому. Подібні моменти зроблять нас ще сильнішими", — заявив Мареска в інтерв'ю після програного матчу.

Зазначимо, що 3 лютого Челсі зіграє на своєму полі проти Вест Гема в рамках наступного туру чемпіонату Англії.