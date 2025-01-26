Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 26 січня 2025 року.
Тоттенгем — Лестер, Getty Images
26 січня 2025, 23:20
Тоттенгем вдома поступився несподіванно поступився Лестеру.
Зазначимо, що нападник Лестера Варді повторив досягнення Роналду, Гіггза, Спіда й Шерінгема в АПЛ.
Огляд матчу:
Тоттенгем — Лестер 1:2
Голи: Рішарлісон, 33 — Варді, 46, Ель-Ханнус, 50
Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дрегушін, Девіс, Грей (Ланкшир, 90+4) — Бергвалль, Бентанкур, Сарр (Регілон, 54) — Кулусевські, Рішарлісон (Мур, 54), Сон
Лестер: Столярчик — Джастін (Кулібалі, 90+4), Фас, Вестергор, Крістіансен — Вінкс, Сумаре — Аю (Скіпп, 87), Ель-Ханнус (Буонанотте, 77), Декордова-Рід (Коуді, 87) — Варді (Дака, 77)
Попередження: Регілон — Декордова-Рід, Джастін, Вінкс, Буонанотте, Столярчик.