Тоттенгем вдома поступився несподіванно поступився Лестеру

Зазначимо, що нападник Лестера Варді повторив досягнення Роналду, Гіггза, Спіда й Шерінгема в АПЛ.

Огляд матчу

Тоттенгем — Лестер 1:2

Голи: Рішарлісон, 33 — Варді, 46, Ель-Ханнус, 50

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дрегушін, Девіс, Грей (Ланкшир, 90+4) — Бергвалль, Бентанкур, Сарр (Регілон, 54) — Кулусевські, Рішарлісон (Мур, 54), Сон

Лестер: Столярчик — Джастін (Кулібалі, 90+4), Фас, Вестергор, Крістіансен — Вінкс, Сумаре — Аю (Скіпп, 87), Ель-Ханнус (Буонанотте, 77), Декордова-Рід (Коуді, 87) — Варді (Дака, 77)

Попередження: Регілон — Декордова-Рід, Джастін, Вінкс, Буонанотте, Столярчик.