Англія

Португалець пожартував після перемоги над "дачниками".

Манчестер Юнайтед обіграв Фулгем у матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (1:0). Перемога "червоних дияволів" стала подарунком Рубену Аморіму на день народження — 27 січня португальцю виповнюється 40 років.

Відповідаючи на запитання журналістів у післяматчевому інтерв'ю, наставник пожартував на тему власного віку:

"Мені вже не 40 років, а 50! Після двох місяців роботи в Манчестер Юнайтед мені дійсно 50 років", — наводить BBC слова фахівця.

Рубен Аморім обійняв свою посаду в листопаді, змінивши Еріка тен Гага.

Манчестер Юнайтед посідає 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії з 29 набраними очками.