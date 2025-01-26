Англія

Гол Лісандро Мартінеса з-за меж штрафного приніс "червоним дияволам" три очки.

В рамках 23-го туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед відправився у гості до Фулгема. Рубен Аморім вирішив залишити Коббі Мейну в запасі, тоді як в старті поруч з Мануелем Угарте зіграв Бруну Фернандеш. Також відзначимо, що на вістрі атаки з'явився Расмус Гойлунн.

З перших хвилин команди не поспішали ризикувати та грали в повільному темпі. Але це не завадило господарям створити гострий момент. Івобі протягнув м'яч до чужого штрафного і пробив в дальній кут — Онана з труднощами, але впорався. Манчестер Юнайтед не вдавалось великими силами дістатись воріт Лено, а ось "дачники" мали ще один момент: Івобі змістився з лівого флангу в центр та пробив низом — Онана відбив м'яч перед собою, але забрав його.

Манчестер Юнайтед зміг перехопити ініціативу лише ближче до кінця першого тайму, але реально загрожувати воротам супротивника не зміг. Свисток арбітра відправив команди відпочивати при рахунку 0:0. Другий тайм розпочався не менш нудно. Тренери це теж помітили та намагались змінити хід гри замінами, втім це не дуже допомагало.

Перший гол у матчі відбувся доволі несподівано. Мартінес класно зіграв на підборі й пробив з-за меж штрафного — м'яч зачепив Лукича й залетів за комір Лено. 0:1. До речі, це був перший удар команди Рубена Аморіма в отвір воріт.

Фулгем, звичайно побіг в атаку великими силами. Команда Марку Сілви цілком могла зрівняти рахунок. Андерсен головою відправив м'яч в дальній кут, але Кольєр головою вибив м'яч з лінії. Атака Фулгема другим темпом завершилась ударом Муніза з меж штрафного, але після відскоку від газону м'яч пішов вище воріт. На більше господарів не вистачило. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Манчестер Юнайтед.

Фулгем - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Мартінес, 78

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Лукич (Керні, 83), Берге — Вілсон (Траоре, 52), Сміт-Роу (Перейра, 82), Івобі — Хіменес (Муніз, 63)

Манчестер Юнайтед: Онана — де Лігт (Йоро, 59), Магвайр, Мартінес — Мазрауї (Маласія, 81), Угарте (Крістофер Кольєр, 76), Фернандеш, Далот — Діалло, Гарначо (Мейну, 80) — Гойлунн (Зіркзе, 58)

Попередження: Угарте