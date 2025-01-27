Англія

Бірмінгемцям тепер слід домовитися з Челсі.

Астон Вілла погодила умови особистого контракту з центральним захисником лондонського Челсі Акселем Дісасі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний французький футболіст має намір приєднатися до бірмінгемського клубу після розмови з головним тренером команди Унаї Емері. Щоб оформити перехід, необхідна домовленість між клубами. Наразі тривають переговори.

Чинний контракт гравця з "синіми" розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Аксель Дісасі відіграв за Челсі 17 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.