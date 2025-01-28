Англія

Бірмінгемці намагаються дійти згоди з "пенсіонерами".

Центральний захисник лондонського Челсі Аксель Дісасі в поточне зимове трансферне вікно може вирушити до іншого клубу англійської Прем'єр-ліги через отриману пропозицію від Астон Вілли.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 26-річний француз вже узгодив умови особистого контракту з бірмінгемцями та спілкувався з головним тренером "левів" Унаї Емері.

Незважаючи на інформацією щодо інтересу до Дісасі збоку Вулвергемптона, сам гравець наполягає на переході саме до Астон Вілли.

У поточному сезоні Аксель Дісасі провів за Челсі 17 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти. Його контракт із Челсі спливає влітку 2029 року.