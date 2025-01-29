Англія

Футболіст псує атмосферу в команді.

Колишній гравець МЮ Пол Скоуз прокоментував конфлікт Рубена Аморіма та Маркуса Рашфорда.

"Думаю, Маркус реально підвів багатьох людей своїм настроєм, і саме це, як я думаю, тренер намагається сказати. Ти думаєш про молодих гравців, які приходять у команду, про Гарначо. Вони орієнтуються на людей на кшталт Маркуса, якому вже 27 років і який очевидно не тренується, як годиться.

Пам'ятаю, багато років тому я сказав тренеру Алексу Фергюсону, що не хочу грати в тому матчі проти Арсеналу. Сер Алекс сказав мені: "Найгірша річ — це те, що ти підвів своїх партнерів по команді". І це дійсно запам'яталося мені, тому що я справді не думав про них. І, думаю, зараз точно так само чинить Маркус Рашфорд. Окей, він не відмовляється грати, але своєю поведінкою на тренуваннях він каже: "Я не хочу брати участь у цьому. Тому через той факт, що він підводить своїх партнерів по команді, його слід ізолювати від роздягальні", — сказав Скоулз.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за МЮ 24 матчі, забив сім голів та віддав три результативні передачі.