Іспанія

Англієць хоче грати за "Барсу".

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд хоче перейти в Барселону. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, англійський форвард готовий піти на зниження зарплати заради оренди в каталонському клубі.

Зазначається, що керівництво Барселони взяла це до відома і розуміє, що для того, щоб оформити трансфер 27-річного англійця, їм треба розібратися з правилами ФФП.