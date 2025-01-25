Англієць хоче грати за "Барсу".
Рашфорд, getty images
25 січня 2025, 12:55
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд хоче перейти в Барселону. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, англійський форвард готовий піти на зниження зарплати заради оренди в каталонському клубі.
Зазначається, що керівництво Барселони взяла це до відома і розуміє, що для того, щоб оформити трансфер 27-річного англійця, їм треба розібратися з правилами ФФП.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.
Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за МЮ 24 матчі, забив сім голів та віддав три результативні передачі.