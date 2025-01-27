Англія

Тренер незадоволений гравцем.

Напередодні Манчестер Юнайтед у гостьовому поєдинку двадцять третього туру англійської Прем’єр-ліги обіграв лондонський Фулгем.

Фулгем — Манчестер Юнайтед 0:1 Відео голу та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри одне з питань журналістів до головного тренера "Червоних дияволів" Рубена Аморіма стосувалось його чергового рішення залишити поза заявкою нападника Маркуса Рашфорда, якого останнім часом пов’язують із трансфером із клубу.

"На це завжди є одна й та сама причина — тренування. Це те, як я бачу роботу, яку має виконувати футболіст на тренуваннях, у житті, кожного дня.

Якщо якісь речі не змінюються, то не змінюються й мої рішення. І так для кожного футболіста.

Якщо ти працюєш на максимумі, якщо ти робиш правильні речі, ми будемо використовувати тебе на полі.

Ви сьогодні могли побачити на нашій лаві запасних, що нам бракувало певних опції я ротації. Мені це теж не подобається, але я краще посаджу на лаву Жорже Вітала, 62-річного тренера воротарів, аніж гравця, який не віддається на повну кожного дня. У цьому я ніколи собі не зраджу", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що над трансфером Рашфорда активно працює каталонська Барселона.