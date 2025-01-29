Англія

Керманич МЮ висловився про майбутнє англійського форварда.

У поточне зимове трансферне вікно нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд знаходить у пошуках нового клубу, оскільки новий головний тренер манкуніанців Рубен Аморім незадоволений його відношенням до справи.

Португальський фахівець відповів коротко на питання щодо того, чи існує взагалі варіант із тим, що 27-річний англієць зможе бути корисним МЮ у найближчому майбутному.

"Якщо Маркус Рашфорд зміниться, ми будемо дуже раді мати такого Рашфорда в складі. Але ми маємо встановити стандарти. Ця історія не є чимось особистим", — цитує слова Аморіма журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Маркус Рашфорд готовий піти на зниження зарплати заради переходу до каталонської Барселони.