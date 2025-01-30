Англія

65 мільйонів євро, запропоновані Ан-Насром — це не та сума, яка б змусила "чайок" продати японського дриблера.

Ключовий вінгер Брайтона Каору Мітома отримав пропозицію від Ан-Насра перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії, проте англійський клуб відхилив офіційну пропозицію саудитів. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Ан-Наср запропонував "чайкам" 65 мільйонів євро за 27-річного японця, бажаючи підсилити фланг атаки, але клуб АПЛ відхилив цю пропозицію.

Зазначається, що наразі Мітома, у якого контракт із Брайтоном спливає влітку 2027 року, залишається найбільш бажаною трансферною ціллю для саудівської команди після гучного підписання молодого форварда Астон Вілли Джона Дурана.

У поточному сезоні японський швидкісний дриблер провів за Брайтон 25 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.