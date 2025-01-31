Англія

Аргентинський фулбек вирушить до Франції.

Лівий захисник Брайтона Валентін Барко, який першу частину сезону провів на правах оренди за Севілью, продовжить кар'єру у французькій Лізі 1.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 20-річний аргентинець стане гравцем Страсбура на правах оренди з обов'язковим правом викупу за 10 мільйонів євро + 10% "чайки" отримають від майбутнього продажу гравця.

Незабаром Барко пройде медичний огляд у Лондоні для завершення свого трансферу до Страсбура.

У поточному сезоні Валентін Барко провів на клубному рівні 466 хвилин у 9 матчах, в яких він віддав один асист.