Англія

Але провал на нещодавньому медогляді все гальмує.

Трансфер швейцарського нападника нігерійського походження Ноа Окафора з австрійського РБ Зальцбург улітку 2023 року за 15,5 млн євро є прикладом невдалої роботи скаутів італійського Мілана.

24-річний виконавець у підсумку так і не розкрився в "россонері", і цієї зими вони налаштовані на його продаж.

Усе було домовлено з німецьким РБ Лейпциг, проте в останній момент гравець примудрився провалити медогляд у новому клубі, тож трансфер зірвався.

Цей інцидент впливає й на інші можливі напрямки продажу швейцарця, серед яких лондонський Вест Гем, із яким наразі веде перемовини Мілан.

Повідомляється, що вже цими вихідними ми маємо отримати відповідь на питання, чи опиниться Окафорд у АПЛ цієї зими.

У цьому сезоні на рахунку Ноа 17 матчів, один гол та дві гольові передачі.