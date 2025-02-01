Англія

Виграли конкуренцію в потужних опонентів.

Англійський центральний захисник Айден Гевен на "дорослому" рівні наразі ще залишається невідомим широкому загалу, адже на його рахунку лише одна гра в основному складі рідного лондонського Арсеналу.

Утім, перспективи в 18-річного юнака передбачають дуже великі, тож коли зайшла розмова про продовження контракту з "канонірами", який мав би завершитись улітку цього року, за гравцем одразу вишукувалась черга з потенційних претендентів.

Серед них — каталонська Барселона та франкфуртський Айнтрахт, а також Манчестер Юнайтед, який у підсумку й запропонував футболісту найкращі умови для співпраці.

"Червоні дияволи" оголосили про підписання контракту з футболістом, тоді як Арсенал отримає близько 2 млн євро компенсації.

На рахунку Гевена 15 матчів у цьому сезоні молодіжного футболу.