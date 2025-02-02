Англія

Перехопили гравця у конкурентів за АПЛ.

Австрійський фланговий захисник французького Ланса Кевін Дансо цьогорічного зимового трансферного вікна продовжував перебувати в полі зору клубів із більш конкурентних ліг Європи.

Така сама ситуація супроводжувала 26-річного виконавця й під час минулорічного літнього періоду переходів, і в один момент він навіть відбув до Італії задля проходження медогляду в таборі Роми.

Однак ця поїздка в передостанній день трансферного вікна в підсумку виявилась для гравця провальною, і він ще пів року провів у складі "криваво-жовтих".

14 зіграних матчів за цей час — Дансо продовжував залишатись провідним гравцем свого клубу, тож під час зимової кампанії за ним прийшли знову — цього разу це були колективи з Англії, Вулвергемптон та Тоттенгем.

Як стало відомо напередодні, боротьбу за право підписати гравця із ставкою в 25 млн євро виграли саме "шпори".

Контракт буде підписано до 2030 року, а медогляд відбудеться вже в неділю, 2 січня.