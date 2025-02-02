Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 2 лютого 2025 року.
Брентфорд без Ярмолюка поступився Тоттенгему. Українець так і не з'явився на полі.
Після 24-го тура АПЛ Тоттенгем залишився на 14-му місці, а Брентфорд — 11-й.
Огляд матчу:
Брентфорд — Тоттенгем 0:2
Голи: Янельт (аг), 29, Сарр, 87
Брентфорд: Валдімарссон — Аєр (Кайоде, 76), Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Нергор (Карвалью, 84), Янельт (Єнсен, 66) — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Вісса
Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Грей, Девіс, Спенс — Біссума (Матар Сарр, 68), Бентанкур — Кулусевські, Сон, Мур (Бергвалль, 46) — Рішарлісон (Скарлетт, 78).