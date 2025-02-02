Англія

Коментар іспанського фахівця після поразки від "канонірів".

Пеп Гвардіола висловився після розгрому від Арсеналу. Манчестер Сіті програв "канонірам" із рахунком 1:5 у 24-му турі АПЛ.

"Шкодую лише про останні 25 хвилин, ми забули, що потрібно робити, що ми робили 65-70 хвилин.

Звичайно, це важкий початок матчу на цьому стадіоні, проти цієї команди, подібне траплялося багато разів у цьому сезоні.

Але через 10-15 хвилин, гадаю, ми зібралися і грали дуже, дуже, дуже, дуже, дуже добре, за 1:1 ми залишалися в грі. Потім був рикошет і третій гол. Однак після цього в обороні ми продовжували робити те, що потрібно, були більш терплячі. Але коли ти так граєш, за рахунку 3:1 супернику комфортно, доводиться складніше. Я шкодую про останні 15-20 хвилин, в іншому це була дуже хороший матч з нашого боку. Це важко зрозуміти, знаючи рахунок, але так я відчуваю.

Це відбувається весь сезон, ми віддаємо занадто багато, розуміючи, що так не повинно відбуватися, але це трапляється. Але ми добре відреагували, якісно захищалися, а потім становили загрозу з м'ячем. На жаль, ми пропустили після рикошету та в інших моментах.

Це потрібно подолати, не можна втрачати контроль, матч триває 90-95 хвилин. Завершувати гру так, як це зробили ми, не можна. Ми могли забити на три голи більше, але команда повинна зберігати стабільність, що б не відбувалося", — зазначив головний тренер Манчестер Сіті.

На Football.ua доступний огляд матчу Арсенал — Манчестер Сіті.