Англія

Пеп уп'яте поспіль не зумів здолати колектив свого співвітчизника.

Арсенал у Лондоні розгромив Манчестер Сіті з рахунком 5:1 у рамках 24-го туру АПЛ-2024/25.

Арсенал — Манчестер Сіті 5:1 Відео голів та огляд матчу 02.02.2025

Керманич "канонірів" Мікель Артета не поступився команді під керівництвом Пепа Гвардіоли вп'яте поспіль.

За даними OptaJoe, раніше подібне досягнення підкорилося лише Томасу Тухелю, коли він очолював Майнц і Боруссію Дортмунд (Гвардіола тоді працював із Баварією), та Юргену Клоппу з Ліверпулем.

Нагадаємо, що Арсенал розгромив Манчестер Сіті вперше з 2014 року.