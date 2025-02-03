Англія

Англійці не побачили доцільності залишати футболіста в Італії.

Англійський нападника Семюель Ілінг-Джуніор улітку минулого року перейшов із туринського Ювентуса до бірмінгемської Астон Вілли за 14 млн євро, проте вже перед початком осінньої частини сезону був відданий до оренди в італійську Болонью.

Там 21-річний виконавець за 16 матчів провів на полі всього 548 хвилин, забивши два голи.

Цього ігрового часу для "левів" виявилось замало, аби вважати, що подальша співпраця з "россоблу" щодо цього гравця є доцільною.

Астон Вілла відкликала Ілінга з оренди та одразу ж відправила його підкоряти Чемпіоншип у складі Мідлсбро до завершення поточного сезону.