Англія

Іспанський універсал підсилив клуб АПЛ.

Універсальний нападник Парі Сен-Жермен Марко Асенсіо офіційно став гравцем бірмінгемської Астон Вілли. Про це повідомляє офіційний сайт "левів".

29-річний іспанець перейшов до команди Унаї Емері, яка розрахована до кінця поточного сезону.

За неофіційною інформацією, Астон Вілла покриватиме 100% заробітної плати Асенсіо.

У поточному сезоні Марко Асенсіо провів за ПСЖ 755 хвилин у 16 матчах у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.