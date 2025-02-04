Англія

Челсі все ще тримається в боротьбі за топ-4.

Енцо Мареска, головний тренер Челсі, прокоментував перемогу над Вест Гемом у матчі АПЛ, який пройшов у рамках 24-го туру.

"Сьогодні була складна гра, особливо у психологічному плані. Коли Вест Гем приїжджає сюди відсиджуватися з 10 гравцями за лінією м'яча, це нелегко, тому потрібно бути психологічно сильним та терплячим. Загалом ми повністю заслужили на перемогу.

Результативні помилки мене не турбують, це наш стиль гри. Іноді захисники помиляються, воротар помиляється, нападник не влучає у ворота. Це футбол. Таке трапляється. Головне – продовжувати.

Ми все ще боремося за топ-4, сподіваюся, зможемо залишатися в гонці до кінця. Брати участь у такій боротьбі у лютому – це потужно", – сказав Мареска.