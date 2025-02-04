Футболіст продовжить виступи в найкращій лізі світу.
Алькарас, Евертон
04 лютого 2025, 08:54
Півзахисник Фламенго Карлос Алькарас продовжить виступи в Англії.
Алькарас орендований Евертоном до завершення цього сезону. Якщо аргентинець добре себе проявить, то "іриски" матимуть право його викупити.
Алькарас уже має досвід виступів в Англійській Прем'єр-лізі. У 2023 році він приєднався до Саутгемптона, за який зіграв 18 матчів і забив чотири голи.
Нагадаємо, Евертон із Миколенком та найшвидшим голом сезону АПЛ розтрощив Лестер.