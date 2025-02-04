Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 3 лютого 2025 року.
Арсенал у рамках 24-го туру АПЛ-2024/25 Челсі здобув вольову перемогу над Вест Гемом.
Спочатку Бовен відкрив рахунок, а по перерві гол Нету та автогол Ван-Біссаки зафіксував перемогу "аристократів".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Вест Гем в рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Челсі — Вест Гем 2:1
Голи: Нету, 64, Ван-Біссака (аг), 74 - Бовен, 42
Челсі: Йоргенсен — Джеймс (Гюсто, 61), Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке (Нкунку, 62), Палмер (Чалоба, 89), Санчо (Нету, 53) — Джексон (Гую, 52)
Вест Гем: Ареола — Цоуфал (Мавропанос, 71), Кілман, Крессвелл (Гільєрме, 86) — Ван-Біссака, Ірвінг (Орфорд, 77), Соучек, Палмьєрі (Скарлз, 72) — Кудус, Солер (Інгз, 78) — Бовен
Попередження: Джеймс, Фернандес — Ірвінг