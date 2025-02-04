Англія

Маршалл Мунеці та Нассер Джига стали гравцями "вовків".

Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із двома новачками — захисником Якубом Нассером Джигою та півзахисником Маршалом Мунетсі.

Угода з 22-річним представником Буркіна-Фасо Нассером, який перебрався із Црвени Звезди, розрахована до 2030 року.

Контракт із 28-річним зімбабвійцем із Реймса розрахований до літа 2028 року. Сума трансферу становила близько 18 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Джига провів 27 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист. На рахунку Мунетсі 21 поєдинок, чотири голи та два асисти.

Після 24 турів Вулвергемптон набрав 19 очок і посідає 17 місце в англійській Прем'єр-лізі.