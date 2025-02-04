Англія

Сума трансферу 18-річного футболіста становила близько 12 мільйонів євро.

Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Лор'яна Елі-Жуніором Крупі.

Деталі угоди з 18-річним французом не розголошуються, але зазначається, що другу половину цього сезону футболіст проведе в Лор'яні, після чого влітку приєднатися до "вишень".

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 12 мільйонів євро плюс бонуси.

У поточній кампанії Крупі провів 19 матчів, у яких забив десять голів та віддав два асисти.