Сума трансферу 18-річного футболіста становила близько 12 мільйонів євро.
Елі-Жуніор Крупі, ФК Борнмут
04 лютого 2025, 15:10
Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Лор'яна Елі-Жуніором Крупі.
Деталі угоди з 18-річним французом не розголошуються, але зазначається, що другу половину цього сезону футболіст проведе в Лор'яні, після чого влітку приєднатися до "вишень".
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 12 мільйонів євро плюс бонуси.
У поточній кампанії Крупі провів 19 матчів, у яких забив десять голів та віддав два асисти.