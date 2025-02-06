Керманич Арсеналу розповів, що йому сказав гравець під час гри.
Мікель Артета, Getty Images
06 лютого 2025, 11:00
Напередодні лондонський Арсенал поступився Ньюкаслу в гостьовому матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги.
Ньюкасл — Арсенал 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги
На додачу до прикрої поразки, "каноніри" за ходом першого тайму цієї зустрічі зіштовхнулись із кадровою проблемою — на 37 хвилині через пошкодження поле залишив бразильський нападник Габріел Мартінеллі, а йому на заміну з’явився англієць Ітан Нванері.
Після завершення гри головний тренер Мікель Артета прокоментував стан здоров’я власного підопічного.
"Габріель Мартінеллі щось відчув у нозі. Це було підколінне сухожилля, і йому було некомфортно продовжувати гру через це пошкодження.
Тому завтра ми зробимо МРТ, щоб побачити ступінь пошкодження", — заявив іспанський виконавець.
У наступній грі лондонський Арсенал гостюватиме в Лестера.