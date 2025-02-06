Англія

Команда залишила турнір на стадії півфіналу.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився думками після вильоту від Ньюкасла у півфіналі Кубка англійської ліги.

"У нас було так багато очікувань, і ми вірили, що можемо переломити ситуацію. У нас було два моменти, але ми ними не скористалися, і хід зустрічі змінився.

Ми втомилися фізично, зіграли так багато ігор. Емоційно теж. Цей поєдинок був не з тих, у яких у кінцівці ти можеш повірити, що можеш його перевернути.

Нам потрібно це пережити. Це складно, ми усвідомлювали складність завдання після результату в Лондоні. Тепер ми повинні дивитися вперед", — цитує Артету Football London.

Ньюкасл — Арсенал 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги