Англія

Центрбек Манчестер Юнайтед отримав чергове серйозне пошкодження.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на власному полі поступився Крістал Пелес із рахунком 0:2.

У цьому протистоянні серйозну травму отримав центральний захисник "червоних дияволів" Лісандро Мартінес, якого було замінено на 82-й хвлиині.

Офіційний сайт манкуніанців підтвердив травму аргентинця. Раніше повідомлялось, що він пропустить близько 9-12 місяців.

У поточному сезоні Лісандро Мартінес провів за МЮ 32 матчі у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав дві результативні передачі.