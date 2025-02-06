Бразилия

Прощальна промова Марсело.

Ексгравець Реала Марсело підбив підсумки своєї кар'єри.

"Моя любов до футболу передалася мені від батька. Він хотів, щоб я став професійним футболістом та робив усе можливе для цього.

У 18 років у мої двері постукав Реал, то я опинився тут. Зараз я можу гордо заявити, що я справжній мадридист. Тут ми із дружиною створили родину. 16 сезонів, 25 трофеїв, п'ять перемог у Лізі чемпіонів, одна з них як капітан... І безліч чарівних вечорів на Бернабеу. Ось ця пригода.

Реал — унікальний клуб. Мадридизм — невимовне почуття. Виступати за свою країну з раннього віку також велика честь. Я завжди дорожитиму двома олімпійськими медалями та Кубком конфедерацій.

Повернення у Флуміненсе означало бажання відплатити клубу за те, що вони дали мені на початку, допомогти їм виграти три трофеї, включаючи Копа Лібертадорес, та залишити спадщину для майбутніх поколінь у вигляді Стадіону Марсело Вієйра.

Мій шлях футболіста закінчився тут, але мені досі є що дати футболу.

Дякую за все", – каже Марсело у ролику.

36-річний Марсело шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, перемагав у Суперкубку Іспанії, Суперкубку УЄФА та Кубку Іспанії.