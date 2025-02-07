Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Кубка Англії, який пройде 7 лютого і розпочнеться о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Лестер Сіті, яке відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

П'ЯТНИЦЯ, 7 ЛЮТОГО, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

В Англії триває період кубкових протистоянь, і матчем-відкриттям нового раунду найстарішого футбольного турніру стане поєдинок між Манчестер Юнайтед та Лестером. Про нинішній стан "червоних дияволів" сказано вже достатньо... Команда Рубена Аморіма поки що не знайшла своєї стабільності, і навряд чи зможе зробити це вже найближчим часом з урахуванням того, наскільки тривалим цей процес буде в принципі — не лише через адаптацію команди до вимог нового тренера, а й бардака, який панував у клубі усі ці роки.

Здавалося б, після поразки від Брайтона, що спричинило справжній розбір польотів від Аморіма в роздягальні, манкуніанці нарешті повернулися на переможний шлях, продемонструвавши успішну серію з трьох матчів поспіль... Проте за підсумками минулих вихідних у португальського фахівця знову була причина влаштувати погром у роздягальні, адже гравці Манчестер Юнайтед зазнали прикрої поразки від Крістал Пелес — прикрої не тільки через сам факт поразки, а тому що на даний момент "орли" є прямими конкурентами "червоних дияволів" у середині турнірної таблиці. І, думаємо, не треба зайвий раз говорити, що нинішнє турнірне становище МЮ не влаштовує нікого в клубі – ні тренерів, ні керівництво, ні вболівальників. У той же час у нинішнього Юнайтед є гарна риса — на характері манкуніанці здатні досягати результату навіть у тих моментах, коли це видається неможливим. Це і сталося у минулому раунді Кубка Англії проти Арсеналу.

Лестер Сіті, у свою чергу, продовжує вести запеклу боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні Англії після свого торішнього тріумфу в Чемпіоншипі. "Лисиці" хотіли б нинішній сезон пройти на чолі з Енцо Марескою, але натомість уже встигли протягом кампанії змінити головного тренера, коли замість Стіва Купера команду очолив Руд ван Ністерлой — молодий фахівець з ім'ям, але все ж із першим досвідом на такому високому рівні саме в якості керманича першої команди.

У сьогоднішньому матчі, навіть незважаючи на деяку нестабільність МЮ, "лисиці" вочевидь будуть явними аутсайдерами. Так, зовсім недавно гравцям Лестера вдалося здобути перемогу над Тоттенгемом, який цього сезону є для них дуже зручним суперником, але в усьому іншому результати команди ван Ністерлоя абсолютно не тішать. Команді не вистачає класу, не вистачає ресурсів, щоб сподіватися на щось більше, ніж боротьба за виживання, але це не означає, що це є аргументом для того, щоб програвати Евертону з рахунком 0:4, як це сталося в останньому турі АПЛ.