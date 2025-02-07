Арне Слот, Getty Images
07 лютого 2025, 00:41
Чотири м'ячі Ліверпуля в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка ліги проти Тоттенгема довели їхню кількість голів до 521-го в Кубку Ліги. Це є абсолютним рекордом в історії турніру. Про це повідомляє OptaJoe.
Чи зможе Ліверпуль виграти квадрупл?
Ліверпуль приймав Тоттенгем на Енфілді й виграв із рахунком 4:0. У складі мерсисайдців по голу забили Коді Гакпо, Мохамед Салах, Домінік Собослаї та Вірджил ван Дейк.
У фіналі Ліверпуль зіграє проти Ньюкасла. Матч відбудеться 16 березня.