Англія

"Червоні" забили 521 гол у турнірі!

Чотири м'ячі Ліверпуля в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка ліги проти Тоттенгема довели їхню кількість голів до 521-го в Кубку Ліги. Це є абсолютним рекордом в історії турніру. Про це повідомляє OptaJoe.

Чи зможе Ліверпуль виграти квадрупл?

Ліверпуль приймав Тоттенгем на Енфілді й виграв із рахунком 4:0. У складі мерсисайдців по голу забили Коді Гакпо, Мохамед Салах, Домінік Собослаї та Вірджил ван Дейк.

У фіналі Ліверпуль зіграє проти Ньюкасла. Матч відбудеться 16 березня.