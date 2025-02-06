Англія

Команда Арне Слота відправила у ворота супротивника чотири м'ячі.

В рамках другого півфінального матчу Кубка англійської ліги Ліверпуль приймав на своєму полі Тоттенгем. В першому матчі лондонці перемогли з мінімальним рахунком. Епідемія травм у команді Анге Постекоглу продовжується, тому не дивно, що в центрі захисту з'явився новачок Дансо, а в нападі — Рішарлісон.

Ліверпуль дуже активно розпочав матч й хотів забити якомога швидше. Втім, "шпори" стримували запал супротивника та не давали "червоним" виходити на дуже небезпечні ударні позиції. Але все ж таки оборона лондонців не була ідеальною. В другій половині першого тайму Салах прострілив з правого флангу, а Гакпо ударом в один дотик вразив кут воріт. 1:0.

Команда Арне Слота могла розвинути перевагу в першому таймі, коли Гакпо накинув м'яч на дальню стійку, Салах пробив з відскоком від газону, але Кінські дивом дістав м'яч з-під поперечини. В першій половині гри команди більше забитими голами не відзначились і пішли на перерву за рахунку 1:0.

На початку другого тайму Ліверпуль дуже швидко забив. Кінські не встиг до м'яча й збив Нуньєса з ніг в штрафному майданчику, а Мохамед Салах впевнено реалізував пенальті. Анге Постекоглу відреагував подвійною заміною, але змінити хід гри не вдавалось. Ліверпуль все одно домінував й намагався забити третій гол.

Вдалось це лише на 76 хвилини, коли Мак Аллістер знайшов пасом Бредлі, а той в один дотик віддав на Собослаї — угорець легко переграв Кінські в ближньому бою. 3:0. Тоттенгем міг повернутись у гру - Сон розхитав Конате і пробив з лівої ноги з гострого кута, але поперечина стала на шляху м'яча. А далі "червоні" поставили крапку у матчі: Мак Аллістер навісив з кутового, а ван Дейк потилицею переправив м'яч у ворота. 4:0.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Ліверпуля у матчі (4:0) та у двоматчевій дуелі (4:1). У фіналі команда Арне Слота зіграє з Ньюкаслом.

Ліверпуль — Тоттенгем 4:0

Голи: Гакпо, 35, Салах, 50 (пен), Собослаї, 76, ван Дейк, 80

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк (Кванса, 86), Робертсон — Гравенберх, Джонс (Мак Аллістер, 72) — Салах (Елліотт, 82), Собослаї, Гакпо (Діас, 82) — Нуньєс (Жота, 71)

Тоттенгем: Кінськ — Спенс, Грей, Дансо, Девіс (Мур, 83) — Біссума (Порро, 58), Бентанкур — Сарр (Бергвалль, 57), Кулусевські, Сон — Рішарлісон (Тель, 45)