Англія

Журналіст Бен Джейкобс відреагував на потрапляння українського вінгера у заявку Челсі на Лігу конференцій.

Напередодні Челсі офіційно оголосив про свою заявку на поточний сезон Ліги конференцій УЄФА, до якої в основний список потрапив український вінгер Михайло Мудрик на тлі допінг-скандалу.

Авторитетний журналіст Бен Джейкобс відреагував на вищезгадану новину щодо 24-річного українця, розповівши про всі можливі варіанти розвитку подій.

"Михайло Мудрик залишається в заявці Челсі на Лігу конференцій УЄФА, незважаючи на тимчасове відсторонення після позитивного тесту на мельдоній.

Проба B, взята одночасно з пробою A, перевіряється на наявність мельдонію та кількох інших речовин.

Жодна зі сторін не зобов’язана розкривати, коли буде отримано результат (або чи він уже готовий), через конфіденційність процесу.

Якщо це зроблено, Мудрик має право надати пояснення перед ухваленням будь-якого можливого покарання та його оприлюдненням. Він заперечує свідоме вживання заборонених речовин, проте спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що потрапляє в їхній організм, незалежно від того, сталося це навмисно чи випадково.

Стандартне покарання – чотирирічна дискваліфікація, якщо проба B також буде позитивною, якщо тільки не буде доведено саботаж або порушення процедури тестування.

Якщо проба A позитивна, а проба B негативна, тимчасове відсторонення може бути знято без подальшого покарання. Однак Футбольна асоціація (FA) все ж може ухвалити рішення про дискваліфікацію Мудрика лише на підставі позитивного результату проби A, ймовірно, на коротший термін", — написав журналіст Бен Джейкобс в своєму акаунті соцмережі X.

Нагадаємо, у грудні минулого року європейський футбол сколихнула шокуюча новина, пов'язана з одним із найважливіших гравців національної збірної України Михайло Мудриком. У пробі А 24-річного вінгера лондонського Челсі було знайдено заборонену речовину — мельдоній (мілдронат), проте долю українця вирішить результат проби B.