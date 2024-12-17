Англія

Клуб виступив з офіційною заявою.

Челсі опублікував заяву щодо позитивного допінг-тесту Мудрика.

"Футбольний клуб Челсі може підтвердити, що Футбольна асоціація нещодавно зв’язалася з нашим гравцем Михайлом Мудриком щодо негативного результату звичайного аналізу сечі.

І клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування Англійської асоціації футболу, і всі наші гравці, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування.

Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що спричинило несприятливий висновок", — йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що Мудрик здав позитивний допінг-тест, через що йому загрожує тривала дискваліфікація.

Нинішнього сезону 23-річний українець провів 15 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять асистів.