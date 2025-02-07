Ліга конференцій

Українець може зіграти цього сезону за "пенсіонерів" на тлі допінг-скандалу.

У грудні минулого року європейський футбол сколихнула шокуюча новина, пов'язана з одним із найважливіших гравців національної збірної України Михайло Мудриком.

У пробі А 24-річного вінгера лондонського Челсі було знайдено заборонену речовину — мельдоній (мілдронат), проте долю українця вирішить результат проби B.

Утім, цього сезону "пенсіонери" чітко дали зрозуміти, що Мудрик ще може зіграти цього сезону.

На офіційному сайті Челсі з'явилася інформація, що Михайла Мудрика було включено в заявку "пенсіонерів" на Лігу конференцій — українець потрапив до основного списку.

Заявка Челсі на ЛК-2024/25:

Нагадаємо, у поточному сезоні Ліги конференцій Михайло Мудрик провів 4 матчі, в яких він забив 3 голи та віддав 3 асисти.