Втрата для "канонірів" перед важливими матчами у чемпіонаті та Лізі чемпіонів.
Габріел Мартінеллі, Getty Images
08 лютого 2025, 14:39
Вінгер Арсеналу Габріел Мартінеллі не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє The Athletic.
Нагадаємо, 23-річний бразилець отримав травму в матчі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла (0:2).
За інформацією джерела, у футболіста пошкодження задньої поверхні стегна, через що він пропустить близько місяця.
Таким чином, Габріел пропустить найближчі матчі в чемпіонаті Англії, а також його участь під питанням на перші ігри плей-оф Ліги чемпіонів.
У нинішньому сезоні Мартінеллі провів 35 матчів, у яких забив сім голів та віддав чотири асисти.
Після 24 турів Арсенал, у якому виступає українець Олександр Зінченко, набрав 50 очок та посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на шість балів і "червоні" мають гру в запасі.