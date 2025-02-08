Англія

Втрата для "канонірів" перед важливими матчами у чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

Вінгер Арсеналу Габріел Мартінеллі не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, 23-річний бразилець отримав травму в матчі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла (0:2).

За інформацією джерела, у футболіста пошкодження задньої поверхні стегна, через що він пропустить близько місяця.

Таким чином, Габріел пропустить найближчі матчі в чемпіонаті Англії, а також його участь під питанням на перші ігри плей-оф Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Мартінеллі провів 35 матчів, у яких забив сім голів та віддав чотири асисти.

Після 24 турів Арсенал, у якому виступає українець Олександр Зінченко, набрав 50 очок та посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на шість балів і "червоні" мають гру в запасі.