Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Брайтон та лондонський Челсі.

Брайтон та лондонський Челсі зіграють на Амексі в боротьбі за путівку до 1/8 фіналу Кубка Англії.

Фабіан Гюрцелер, після розгрому від Ноттінгем Форест (0:7), залучив до стартового складу Балеба в опорній зоні.

Енцо Мареска, на тлі перемоги в дербі над Вест Гемом (2:1), використав із перших хвилин Санчеса в рамці воріт, тоді як Гюсто та Чалоба гратимуть у обороні, Дьюзбері-Голл розташується в опорній зоні, а Нету зіграє праворуч в атаці.

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке, Лемпті — Балеба, Гіншелвуд — Мінте, Рюттер, Мітома — Велбек.

Запасні: Макгілл, Вебстер, Груда, Педро, Адінгра, Кашин, Аярі, О’Райлі.



Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Дьюзбері-Голл — Нету, Палмер, Санчо — Нкунку.

Запасні: Йоргенсен, Колвілл, Ансельміно, Ачімпонг, Семюелс-Сміт, Амугу, Фернандес, Джордж, Мадуеке.



Гра Брайтон — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.