Англія

Після розгрому від Ноттінгем Форест команда Фабіана Гюрцелера здолала на власному полі одного з учасників боротьби за місця в Лізі чемпіонів.

Насиченим на протистояння видався суботній кубковий день у Англії, на завершення якого нам випала нагода перенестись до Брайтона, де господарі Амекс Стедіум перебували в шоковому стані на тлі того, що тиждень тому назад із ними зробив Ноттінгем Форест (0:7). Утім настрій у суперників "чайок", лондонського Челсі, також був неоднозначним, бо після команда Енцо Марески вже давно не демонструє стабільних результатів, тож і тішитись банально нічому.

Звітний матч "сині" також не зможуть занести собі до активу навіть за умов наявності великого на то бажання, хоча починалась для них гостьова гра доволі оптимістично. Палмер у одній із перших атак дальнім ударом під поперечину заробив кутовий, а потім стандарт на нього до лівого флангу штрафного розіграли таким чином, що можна було прострілити в дотик, а решту зробив воротар господарів Вербрюгген, випустивши м’яч у сітку власних воріт.

Публіка на Амексі одразу була шокована побаченим та, вочевидь, почала пригадувати виїзд до Ноттінгема. Проте команда Фабіана Гюрцелера руки не опустила й доволі швидко зуміла відігратись. Уже за сім хвилин одразу троє захисників Челсі перед воротарським під час подачі з правого флангу від Велтмана не змогли поладнати з Рюттером, після чого той головою перевів м’яч у дальній кут.

І ніби щось у той момент зламалось у планах "пенсіонерів", бо що решту часу до завершення першого тайму, що всю другу половину, ми так і не змогли дочекатись змістовних атак від команди Енцо Марески. Незважаючи на наявність на полі провідних виконавців від старту та подальші не менш зіркові заміни, лондонцям просто не вдавалось швидко пересувати м’яч на чужій половині, тому Брайтон фактично й не відчував жодних складнощів у обороні.

Натомість у воріт Санчеса постійно провалювався фланг протидії Мітомі, і це зрештою дало про себе знати на 57 хвилині, коли японцю асистував той-таки Рюттер, після чого залишалось лише перекинути м’яч над воротарем. Відвертістю для фанатів Челсі після цього стало те, що їхня команда взагалі нічого не зробила для того, аби виправити ситуацію, що склалась. Кубковим азартом тут точно не віддавало.— Челсі 2:1Рюттер, 12, Мітома, 57 — Вербрюгген, 5 (авт.)Вербрюгген — Велтман, Данк (Вебстер, 46), ван Геке, Лемпті — Балеба (Аярі, 75), Гіншелвуд — Мінте, Рюттер (Педро, 75), Мітома — Велбек (О'Райлі, 88).Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Дьюзбері-Голл (Фернандес, 59) — Нету (Мадуеке, 74), Палмер, Санчо (Джордж, 75) — Нкунку.Попередження: Рюттер, Велтман — Дьюзбері-Голл,