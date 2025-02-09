Англія

Керманич Челсі прокоментував відхід футболіста з клубу.

Португальський нападник Жуан Феліш взимку цього року вчергове змінив клуб, на правах оренди перейшовши із складу лондонського Челсі до італійського Мілана.

25-річний виконавець уже встиг забити за "россонері" в дебютному кубковому матчі проти Роми на Сан-Сіро, а тим часом його колишнього головного тренера Енцо Мареску розпитали про відхід португальця.

"Ми не сумуємо за Жуаном Фелішем. Він щасливий у Мілані, а ми щасливі, що йому добре там.

У нас було два травмовані нападники в день дедлайну, тож було важко зважитись на цей трансфер. Але Ніколас Джексон може повернутись уже дуже скоро, тож ми все ж таки ухвалили це рішення", — заявив італійський фахівець.

Феліш за Челсі в цьому сезоні провів 20 матчів (947 хвилин), забив сім голів та віддав дві гольові передачі.