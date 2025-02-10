Англія

Команда Унаї Емері спробує перевершити досягнення підопічних Тіма Шервуда.

Астон Вілла в 1/16 фіналу Кубка Англії-2024/25 впоралася з Тоттенгемом на власному полі.

Астон Вілла — Тоттенгем 2:1 Відео голів та огляд матчу 09.02.2025

Таким чином клуб із Бірмінгема перервав свою невдалу серію, що тривала з 2015 року. Дев'ять поспіль розіграшів турніру "левів" вибивали з третього-четвертого раунду.

У сезоні-2014/15 Астон Віллі під керівництвом Тіма Шервуда вдалося дістатися фіналу Кубка Англії. У вирішальному поєдинку вона поступилася Арсеналу (4:0).

Зазначимо, що цей трофей бірмінгемці раніше виграли сім разів.