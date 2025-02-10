Зараз Даріу Ессугу на правах оренди виступає за Лас-Пальмас.
Даріу Ессугу
10 лютого 2025, 11:36
Опорний півзахисник лісабонського Спортінга Даріу Ессугу, орендований Лас-Пальмасом, продовжує перебувати в сфері інтересів Челсі.
За даними журналіста Фабріціо Романо, у січні "сині" включили 19-річного португальця до свого трансферного шортлиста. Клуб АПЛ усе ще слідкує за прогресом гравця й може спробувати придбати його в майбутньому.
Порталом transfermarkt Даріу оцінюється у 8 мільйонів євро.
Вихованець Спортінга Л (контракт до кінця червня 2027 року) також виступає за збірну Португалії U-21. На його рахунку сім матчів.
За Лас-Пальмас у сезоні-2024/25 Ессугу провів 14 поєдинків, відзначившись одним голом.