Англія

Зараз Даріу Ессугу на правах оренди виступає за Лас-Пальмас.

Опорний півзахисник лісабонського Спортінга Даріу Ессугу, орендований Лас-Пальмасом, продовжує перебувати в сфері інтересів Челсі.

За даними журналіста Фабріціо Романо, у січні "сині" включили 19-річного португальця до свого трансферного шортлиста. Клуб АПЛ усе ще слідкує за прогресом гравця й може спробувати придбати його в майбутньому.

Порталом transfermarkt Даріу оцінюється у 8 мільйонів євро.

Вихованець Спортінга Л (контракт до кінця червня 2027 року) також виступає за збірну Португалії U-21. На його рахунку сім матчів.

За Лас-Пальмас у сезоні-2024/25 Ессугу провів 14 поєдинків, відзначившись одним голом.