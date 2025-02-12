Англія

Сенегальський форвард вибув через травму.

Основний нападник лондонського Челсі Ніколас Джексон отримав травму у матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема, який завершився перемогою "пенсіонерів" із мінімальною різницею в рахунку (2:1).

Як повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу, 23-річний сенегалець отримав пошкодження підколінного сухожилля, що створило помітні проблеми для команди Енцо Марески на позиції центрфорварда, оскільки Марк Гую також наразі травмований.

За інформацією джерела, Джексон не буде доступний щонайменше до міжнародної перерви в кінці березня.

У поточному сезоні Ніколас Джексон провів за Челсі 24 матчі, в яких він забив 9 голів та віддав 5 результативних передач.