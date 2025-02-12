Англія

Попередній рекорд належав Енді Коулу.

Наразі Ліверпуль у гостях зустрічається з Евертоном у рамках перенесеного матчу 15 туру англійської Прем'єр-ліги.

Команда Арне Слота зрівняла рахунок у матчі на 16 хвилині, коли Алексіс Мак Аллістер скористався передачею Мохамеда Салаха, який у другому таймі відзначився сам та вивів "червоних" вперед.

За інформацією OptaJoe, 32-річний єгиптянин відзначився 22 та 23 результативними діями у 13 виїзних матчах АПЛ у нинішньому сезоні (14 голів та дев'ять асистів), що є рекордом чемпіонату Англії.

Попередній рекорд з гольових дій на виїзді за один сезон АПЛ належав Енді Коулу (21), який встановив його у сезоні-1993/94, виступаючи у складі Ньюкасла.

Нинішнього сезону Салах провів 35 матчів, в яких забив 27 голів та віддав 19 гольових передач.

Стежити за матчем Евертон — Ліверпуль можна на Football.ua.