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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (03.02.2025 — 09.02.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 АСТОН ВІЛЛА ОРЕНДУВАЛА МАРКУСА РАШФОРДА В МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

🗣 Звучить як тост для усіх хейтерів Манчестер Юнайтед.

📰 ДИНАМО ГОТОВЕ ЗАПЛАТИТИ ЗІРІ МІЛЬЙОН ЄВРО ЗА ТРАНСФЕР ВІНГЕРА СУМА.

🗣 Офіційно заявляємо, що він у нас не працює.

📰 МОЛОДИЙ ФОРВАРД ДЖОН ДУРАН ПРОКОМЕНТУВАВ СВІЙ ПЕРЕЇЗД ДО САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ: "ГРОШІ МЕНЕ НЕ МОТИВУЮТЬ".

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ПЛАНУЄ МАСШТАБНУ ПЕРЕБУДОВУ СКЛАДУ, — ПОВІДОМЛЯЄ ESPN.

🗣 Краще чемпіонатом Тернопільської області.

📰 ОФІЦІЙНО: ЖОАУ ФЕЛІШ ДОЄДНАВСЯ ДО МІЛАНА.

📰 МАНЧЕСТЕР СІТІ ПРИДБАВ КОЛИШНЬОГО ФУТБОЛІСТА БАРСЕЛОНИ НІКО ГОНСАЛЕСА.

🗣 Не матюкайтеся, розбійники! Нам же це блюрити...

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЧЕЛСІ ЕНЦО МАРЕСКА ВИСЛОВИВСЯ ПРО ТУРНІРНІ ЗАДАЧІ НА ЦЕЙ СЕЗОН: "БРАТИ УЧАСТЬ У БОРОТЬБІ ЗА ТОП-4 У ЛЮТОМУ — ЦЕ ПОТУЖНО".

📰 ЧЕЛСІ ВІДДАВ АКСЕЛЯ ДІСАСІ В ОРЕНДУ АСТОН ВІЛЛІ.

🗣 Засуджуємо!

📰 ВІЛЛІАН ПОВЕРНУВСЯ ДО ФУЛГЕМА ДО КІНЦЯ СЕЗОНУ.

📰 ЛІВЕРПУЛЬ ЗНИЩИВ ТОТТЕНГЕМ У МАТЧІ-ВІДПОВІДІ ТА ВИЙШОВ У ФІНАЛ КУБКА ЛІГИ.

🗣 Та Тоттенгем якось і до Кейна... ну, ви зрозуміли.

📰 КЕРМАНИЧ ПСЖ ЛУЇС ЕНРІКЕ ВИСЛОВИВСЯ ПРО ВІДХІД КІЛІАНА МБАППЕ ДО РЕАЛА: "МИ СТАЛИ СИЛЬНІШИМ В АТАЦІ ТА ОБОРОНІ, КОЛИ МБАППЕ ПІШОВ — ЦИФРИ НЕ БРЕШУТЬ".

📰 МИХАЙЛО МУДРИК ПОТРАПИВ ДО ЗАЯВКИ ЧЕЛСІ НА ЛІГУ КОНФЕРЕНЦІЙ.

🗣 Вмієте ви, хлопці, все обламати...

📰 НЕЙМАР ВИСЛОВИВСЯ ПІСЛЯ СВОГО ПОВЕРНЕННЯ ДО САНТОСА: "Я ДОВЕДУ, ЩО ЖОРЖЕ ЖЕЗУШ ПОМИЛЯВСЯ".

🗣 Дякуємо за спойлери...

📰 БЕЗ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ: ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ НАЗВАВ ТРЬОХ НАЙКРАЩИХ ГРАВЦІВ В ІСТОРІЇ.

🗣 І в чому Роналду не правий?

📰 КЛУБИ ЛА ЛІГИ ВИМАГАЮТЬ ПОКАРАННЯ ДЛЯ РЕАЛА ЧЕРЕЗ СКАРГИ НА СУДДІВСТВО.

📰 ВІДСТОРОНЕННЯ МУДРИКА МОЖЕ БУТИ ЗНЯТО БЕЗ ПОДАЛЬШОГО ПОКАРАННЯ: ЖУРНАЛІСТ БЕН ДЖЕЙКОБС РОЗ'ЯСНИВ СИТУАЦІЮ НАВКОЛО ДОПІНГ-СКАНДАЛУ УКРАЇНЦЯ.

📰 НІКО ГОНСАЛЕС ТРАВМУВАВСЯ У ДЕБЮТНОМУ МАТЧІ ЗА МАНЧЕСТЕР СІТІ.

🗣 Будьте скромнішими, будь ласка.

📰 ПЛІМУТ ІЗ ТАЛОВЄРОВИМ СЕНСАЦІЙНО ВИБИВ ЛІВЕРПУЛЬ ІЗ КУБКА АНГЛІЇ.