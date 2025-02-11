Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (03.02.2025 — 09.02.2025).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)
🗣 Звучить як тост для усіх хейтерів Манчестер Юнайтед.
📰 ДИНАМО ГОТОВЕ ЗАПЛАТИТИ ЗІРІ МІЛЬЙОН ЄВРО ЗА ТРАНСФЕР ВІНГЕРА СУМА.
🗣 Офіційно заявляємо, що він у нас не працює.
📰 МОЛОДИЙ ФОРВАРД ДЖОН ДУРАН ПРОКОМЕНТУВАВ СВІЙ ПЕРЕЇЗД ДО САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ: "ГРОШІ МЕНЕ НЕ МОТИВУЮТЬ".
🗣 Краще чемпіонатом Тернопільської області.
📰 МАНЧЕСТЕР СІТІ ПРИДБАВ КОЛИШНЬОГО ФУТБОЛІСТА БАРСЕЛОНИ НІКО ГОНСАЛЕСА.
🗣 Не матюкайтеся, розбійники! Нам же це блюрити...
🗣 Засуджуємо!
🗣 Та Тоттенгем якось і до Кейна... ну, ви зрозуміли.
🗣 Вмієте ви, хлопці, все обламати...
🗣 Дякуємо за спойлери...
🗣 І в чому Роналду не правий?
📰 ВІДСТОРОНЕННЯ МУДРИКА МОЖЕ БУТИ ЗНЯТО БЕЗ ПОДАЛЬШОГО ПОКАРАННЯ: ЖУРНАЛІСТ БЕН ДЖЕЙКОБС РОЗ'ЯСНИВ СИТУАЦІЮ НАВКОЛО ДОПІНГ-СКАНДАЛУ УКРАЇНЦЯ.
🗣 Будьте скромнішими, будь ласка.