Англія

Українець провів ще один повний матч за англійський клуб.

Плімут у матчі 32 туру Чемпіоншипу на своєму полі розгромив Міллволл із рахунком 5:1.

У складі господарів поля голами відзначилися Мустафа Бунду, Нікола Катич та Раян Харді, який оформив дубль.

Ще два м'ячі на рахунку Джо Браяна, який спочатку зрізав м'яч у свої ворота, а потім забив у ворота суперника.

У цьому матчі взяв участь український захисник Плімута Максим Таловєров, який вийшов у стартовому складі та провів повний поєдинок. Для 24-річного українця це була третя гра за свій новий клуб після переходу з ЛАСКа.

Після 31 гри Плімут набрав 28 очок і посідає передостаннє місце у Чемпіоншипі – до рятівного 21 місця – один бал. У Міллволла 40 очок та 14 рядок.