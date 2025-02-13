Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 12 лютого 2025 року.

У рамках перенесенного мерсісайдського дербі, яке пройшло в 15 турі англійської Прем'єр-ліги, Евертон в останній атаці вирвав нічию проти Ліверпуля (2:2).

Форвард Евертона Бету відкрив рахунок на 11-й хвилині, але Алексіс Мак Аллістер швидко зрівняв після пасу Мохамеда Салаха.

На 73-й вже сам Салах вивів Ліверпуль уперед, але на восьмій компенсованій хвилині Джеймс Тарковські врятував Евертон, встановивши остаточний рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Ліверпуль в 15 турі англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Евертон — Ліверпуль 2:2

Голи: Бету, 11, Тарковські, 90+8 - Мак Аллістер, 16, Салах, 73

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гарнер (Янг, 87), Гує (Алькарас, 77) — Ліндстрем (Іроегбунам, 77), Дукуре, Ндіає (Гаррісон, 26) — Бету

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 61), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 69) — Гравенберх (Джонс, 61), Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо (Нуньєс, 69) — Діас (Жота, 87)

Попередження: Ліндстрем, Гує, Дукуре — Робертсон, Бредлі, Джонс

Вилучення: Дукуре — Джонс, Слот (усі — після матчу, неспортивна поведінка)