Англія

Команда Девіда Моєса в останньому мерсісайдському дербі на Гудісон Парк забрала очки у лідера чемпіонату.

У рамках перенесенного матчу 15-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекало дербі Мерсісайда між Евертоном та Ліверпулем — останнє, яке пройшло на Гудісон Парк перед переїздом "ірисок" на новий стадіон.

Рахунок у матчі відкрив форвард "ірисок" Бету вже на 11-й хвилині, але за кільки миттєвостей Алексіс Мак Аллістер повернув паритет на табло, відгукнувшись на передачу Мохамеда Салаха.

На 73-й хвилини відзначився голом вже особисто зірковий єгиптянин і здавалося, що цей м'яч принесе лідерам чемпіонату перемогу над територіальним суперником. Утім, на восьмій компенсованій хвилині капітан Евертона Джеймс Тарковські своїм голом зруйнував надії Ліверпуля на три очки.

Зазначимо, що український захисник "ірисок" Віталій Миколенко взяв безпосередню участь в атаці з моментом вирішального гола у цьому протистоянні.

Евертон — Ліверпуль 2:2

Голи: Бету, 11, Тарковські, 90+8 - Мак Аллістер, 16, Салах, 73

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гарнер (Янг, 87), Гує (Алькарас, 77) — Ліндстрем (Іроегбунам, 77), Дукуре, Ндіає (Гаррісон, 26) — Бету

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 61), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 69) — Гравенберх (Джонс, 61), Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо (Нуньєс, 69) — Діас (Жота, 87)

Попередження: Ліндстрем, Гує, Дукуре — Робертсон, Бредлі, Джонс